У результаті сходження зсуву на півночі Китаю загинули троє людей

Загалом під завалами опинилися дев'ять осіб.

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Троє людей загинули в результаті сходження зсуву в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

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Загалом під завалами опинилися дев'ять людей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві влади.

Зсув зійшов вранці 30 квітня в селі Цайцзячжуан в районі Ліши міста Люйлян. Для ліквідації наслідків лиха на місце події було направлено понад 100 осіб.

Нагадаємо, шестеро осіб загинули в результаті сходження зсуву на південному заході Японії.