Квітень у Києві став найтеплішим з 1881 року
Середня температура місяця склала +13,1°.
Квітень 2018 року у Києві став найтеплішим з 1881 року.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°
Так, середня температура місяця склала +13,1°.
Середина та кінець цьогорічного квітня подарувала киянам літню погоду, під час якої було зафіксовано 5 температурних рекордів. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла +26,8°, а найхолодніше – 3 квітня, коли мінімальна температура опустилась до +1,2°.
Протягом квітня у столиці у столиці випало 8 мм опадів, що склало лише 16% кліматичної норми. Він став шостим серед найсухіших у Києві з 1891 року.
Нагадаємо, ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
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