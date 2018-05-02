Квітень у Києві став найтеплішим з 1881 року

15:10, 2 травня 2018
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Середня температура місяця склала  +13,1°.

Квітень у Києві був рекордно теплим / фото УНІАН
Квітень у Києві був рекордно теплим / фото УНІАН

Квітень 2018 року у Києві став найтеплішим з 1881 року.  

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

Так, середня температура місяця склала  +13,1°. 

Середина та кінець цьогорічного квітня подарувала киянам літню погоду, під час якої було зафіксовано 5 температурних рекордів. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла +26,8°, а найхолодніше – 3 квітня, коли мінімальна температура опустилась до +1,2°.

Протягом квітня у столиці у столиці випало 8 мм опадів, що склало лише 16% кліматичної норми. Він став шостим серед найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо, ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

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