Квітень у Києві став найтеплішим з 1881 року

Середня температура місяця склала +13,1°.

Квітень у Києві був рекордно теплим / фото УНІАН

Квітень 2018 року у Києві став найтеплішим з 1881 року.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Так, середня температура місяця склала +13,1°.

Середина та кінець цьогорічного квітня подарувала киянам літню погоду, під час якої було зафіксовано 5 температурних рекордів. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла +26,8°, а найхолодніше – 3 квітня, коли мінімальна температура опустилась до +1,2°.

Протягом квітня у столиці у столиці випало 8 мм опадів, що склало лише 16% кліматичної норми. Він став шостим серед найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо, ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.