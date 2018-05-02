Завтра в Україні без опадів, місцями до +30° (відеопрогоноз)

16:30, 2 травня 2018
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По всій Україні сонячно.

В Україні завтра без опадів / фото УНІАН
В Україні завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України без опадів. Температура до +29°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

За народним прогнозом, 3 травня ходили на могили до батьків і з голосіннями просили вибачення за образи, які завдали при житті.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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