Завтра в Україні без опадів, місцями до +30° (відеопрогоноз)

По всій Україні сонячно.

В Україні завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України без опадів. Температура до +29°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

За народним прогнозом, 3 травня ходили на могили до батьків і з голосіннями просили вибачення за образи, які завдали при житті.

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