У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Увечері температура до +21°.

У Києві завтра без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер південно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:32, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.

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