У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Увечері температура до +21°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.
Квітень у Києві став найтеплішим з 1881 року
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер південно-східний, до 4,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:32, а зайде у 20:18.
Як повідомляв УНІАН, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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