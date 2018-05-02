На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинула 52-річна жінка

17:38, 2 травня 2018
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Розряд блискавки влучив просто у голову жінки.

Гроза розпочалася раптово / скріншот
Гроза розпочалася раптово / скріншот

На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинула 52-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 1 травня близько 17 год в селі Годів Зборівського району.

Мешканка села працювала на земельній ділянці неподалік власного помешкання, коли раптово розпочалася гроза.

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Розряд блискавки влучив просто у голову жінки. Її тіло на полі помітила сусідка та покликала на допомогу, однак зарадити потерпілій вже було нічим.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру розслідування злочинів, згідно статті 115 Кримінального кодексу України.

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