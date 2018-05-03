В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +30° (карта)

По всій країні сонячно.

В Україні сьогодні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.

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На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України без опадів. Температура до +29°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

Прогноз на 3 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 травня ходили на могили до батьків і з голосіннями просили вибачення за образи, які завдали при житті.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.