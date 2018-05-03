У Києві сьогодні сонячно, температура до +28°

08:30, 3 травня 2018
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Ввечері у столиці до +21°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 3 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.

Квітень у Києві став найтеплішим з 1881 року

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер південно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:32, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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