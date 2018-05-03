Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека очікується до 5 травня.

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Протягом найближчих днів в Україні очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"3-5 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 3 травня в Україні без опадів, температура до +30°.