В Індії внаслідок сильних дощів загинули 11 людей

10:50, 3 травня 2018
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У результаті злив в штаті Андхра-Прадеш багато районів залишилися без електрики.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через сильні зливи в індійському штаті Андхра-Прадеш загинули 11 осіб.

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Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

У результаті злив в штаті Андхра-Прадеш багато районів залишилися без електрики, відповідні органи проводять екстрений ремонт, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Нагадаємо, у Кенії понад 210 тисяч людей постраждали від припливу повеней, які продовжують завдавати шкоди у багатьох частинах країни.

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