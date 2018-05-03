У Дніпропетровській області через спеку заборонили розводити багаття в лісах (відео)
Температура найближчими днями буде досягати тридцяти градусів тепла.
У Дніпропетровській області через високу температуру повітря заборонили розводити багаття в лісах.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +30° (карта)
В області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Температура найближчими днями буде досягати тридцяти градусів тепла, а опадів не очікується, йдеться в сюжеті ТСН.
Відзначається, що загорітися ліс може від найменшої іскри. Порушників будуть шукати поліцейські, рятувальники та лісники.
На Дніпропетровщині через спеку заборонили розводити багаття в лісах
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