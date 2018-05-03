У Дніпропетровській області через спеку заборонили розводити багаття в лісах (відео)

Температура найближчими днями буде досягати тридцяти градусів тепла.

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У Дніпропетровській області через високу температуру повітря заборонили розводити багаття в лісах.

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В області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Температура найближчими днями буде досягати тридцяти градусів тепла, а опадів не очікується, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що загорітися ліс може від найменшої іскри. Порушників будуть шукати поліцейські, рятувальники та лісники.