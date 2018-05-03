У Дніпропетровській області через спеку заборонили розводити багаття в лісах (відео)

11:52, 3 травня 2018
27
0

Температура найближчими днями буде досягати тридцяти градусів тепла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Дніпропетровській області через високу температуру повітря заборонили розводити багаття в лісах.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +30° (карта)

В області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Температура найближчими днями буде досягати тридцяти градусів тепла, а опадів не очікується, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що загорітися ліс може від найменшої іскри. Порушників будуть шукати поліцейські, рятувальники та лісники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +29° У Києві завтра без опадів, температура до +29°
На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео) На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Іспанія та Португалія страждають від аномальної спеки Іспанія та Португалія страждають від аномальної спеки
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +31° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +31° (відеопрогноз)
Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео) Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
96 %
765 мм
4.1 м/с
98 %
Стрічка новин