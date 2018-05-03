У Сомалі півмільйона людей постраждали в результаті повеней

12:51, 3 травня 2018
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175 тис. людей залишилися без даху над головою.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Близько 500 тисяч осіб постраждали в результаті повеней в Сомалі.

У Кенії в результаті повеней постраждали 210 тисяч осіб

175 тис. людей залишилися без даху над головою, повідомляє Xinhua з посиланням на заяву президента Сомалі.

Зазначається, що уряд країни організував комітет з реагування на стихійні лиха для інструктування і допомоги жителям регіонів, постраждалих від стихійних лих.

Нагадаємо, мінімум дві людини загинули через сильну зливу в Колумбійському місті Калі.

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