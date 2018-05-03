Аномально спекотний травень: у Києві за добу зафіксовано три температурні рекорди

Учора стовпчик термометра піднявся до +30°.

Погода у Києві встановлює температурні рекорди / pixabay.com

Учора, 2 травня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Ніч на 2 травня у столиці стала найтеплішою з 1881 року. Також зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°, що повторило найвище значення 1934 року.

У зв’язку з цим середньодобова температура також перевищила на 0,1° попереднє історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°, що на 10,6° вище за кліматичну норму для цієї дати.

В обсерваторії зазначають, що сьогодня також існує висока ймовірність перевищення рекорду максимальної температури повітря +28,8°, який був зафіксований у 1934 році.

Нагадаємо, у четвер, 3 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.