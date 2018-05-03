Аномально спекотний травень: у Києві за добу зафіксовано три температурні рекорди
Учора стовпчик термометра піднявся до +30°.
Учора, 2 травня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.
Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +30° (карта)
Ніч на 2 травня у столиці стала найтеплішою з 1881 року. Також зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°, що повторило найвище значення 1934 року.
У зв’язку з цим середньодобова температура також перевищила на 0,1° попереднє історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°, що на 10,6° вище за кліматичну норму для цієї дати.
В обсерваторії зазначають, що сьогодня також існує висока ймовірність перевищення рекорду максимальної температури повітря +28,8°, який був зафіксований у 1934 році.
Нагадаємо, у четвер, 3 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +16°
-
Дніпро+28°... +18°
-
Донецьк+30°... +16°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+29°... +19°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+30°... +18°
-
Луцьк+28°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+30°... +17°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+27°... +17°