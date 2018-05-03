В Ірані в результаті землетрусу постраждали 105 осіб

15:28, 3 травня 2018
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Після землетрусу місто Сисехт повністю залилося без електрики та зв'язку.

В Ірані стався землетрус /Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус /Flickr, Matt Katzenberger

На заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, в результаті якого постраждало 105 осіб.

На Балі стався потужний землетрус

Землетрус стався в провінції Кохґілує і Боєрахмед, епіцентр землетрусу залягав неподалік від міста Сисехт на глибині 8 км, передає Сіньхуа з посиланням на Іранський сейсмологічний центр.

У результаті підземних поштовхів частина будівель обвалилася, міським автошляхами і водопроводу було завдано шкоди різного ступеня. Після землетрусу місто повністю залишилося без електрики та зв'язку.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,1 в Туреччині постраждали 39 людей.

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