Завтра в Україні буде спекотно і без опадів (відеопрогноз)

Температура до +30°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 травня, в Україні без опадів, температура до +30°.

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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України без опадів. Температура до +30°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +29°.

За народним прогнозом, 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор.

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