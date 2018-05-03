Завтра в Україні буде спекотно і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 3 травня 2018
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Температура до +30°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 травня, в Україні без опадів, температура до +30°.

Аномально спекотний травень: у Києві за добу зафіксовано три температурні рекорди

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України без опадів. Температура до +30°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +29°.

За народним прогнозом, 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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