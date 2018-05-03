У Києві завтра без опадів, температура до +29°

17:00, 3 травня 2018
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У столиці буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 травня у столиці без опадів, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер східний південно-східний, до 2,0 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 05:30, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 травня, в Україні без опадів, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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