Синоптик повідомила, коли українцям слід очікувати послаблення спеки
За даними синоптика, спека почне відступати спочатку з західних регіонів, а потім і з інших областей.
Синоптик прогнозує, що поступове зниження температури в Україні почнеться з 5 травня.
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«Послаблення спеки: 5 травня на Заході, 6 травня і у північних та центральних областях. Скрізь буде сухо та сонячно, вночі – зоряно та з соловейками», – написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі.
Як повідомляє Діденко, завтра, 4 травня, переважатимуть літні показники, очікується 26-32 градуси тепла, а на узбережжях морів – 22-27 градусів тепла.
За даними синоптика, завтра, 4 травня, у Києві буде спекотно – 30 градусів тепла, а послаблення спеки з локальними грозовими дощами очікується 6 травня.
Як повідомляв УНІАН, 2 травня у Києві вперше після 29 грудня 2017 року перевищені всі температурні рекорди.
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