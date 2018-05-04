В Україні сьогодні без опадів, температура до +30° (карта)

08:04, 4 травня 2018
103
0

По всій країні сонячно.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 травня, в Україні без опадів, температура до +30°.

Аномально спекотний травень: у Києві за добу зафіксовано три температурні рекорди

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України без опадів. Температура до +30°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +29°.

Прогноз на 4 травня / УНІАН
Прогноз на 4 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор. 

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +29° У Києві завтра без опадів, температура до +29°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +32° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +32° (відеопрогноз)
На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео) На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео)
У Південній Кореї через спеку загинули 29 людей У Південній Кореї через спеку загинули 29 людей
У чотирьох областях України зберігається пожежна небезпека У чотирьох областях України зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень до +27° У Києві завтра без опадів, вдень до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
96 %
765 мм
4.1 м/с
98 %
Стрічка новин