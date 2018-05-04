Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека зберігатиметься до 5 травня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 4-5 травня в Україні очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так 4-5 травня в Україні, крім Вінницької, Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (найвищий) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 2 травня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Ніч на 2 травня у столиці стала найтеплішою з 1881 року. Також було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°.