Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:32, 4 травня 2018
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Пожежна небезпека зберігатиметься до 5 травня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 4-5 травня в Україні очікується пожежна небезпека.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +30° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так 4-5 травня в Україні, крім Вінницької, Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (найвищий) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 2 травня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Ніч на 2 травня у столиці стала найтеплішою з 1881 року. Також було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°.

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