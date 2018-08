На Гаваях почав вивергатися вулкан Кілауеа (відео)

На Гавайських островах (США) почав виверження вулкан Кілауеа, з Великого острова евакуюють жителів.

Виверження почалося після серії землетрусів на острові, повідомляє Reuters.

Місцева влада розпорядилася евакуювати близько 10 тисяч жителів округу Пуна після того, як з'явилися офіційні повідомлення про викиди пари і лави. На відео та фотографіях видно, як з вулкана виходить червоний попіл, який піднімається над островом.

Breaking: An eruption is underway at the Kīlauea volcano on Hawaii's Big Island. Lava is currently seeping into the Leilani Estates community. Evacuations have been ordered for up to 10,000 people in the area. pic.twitter.com/AMb9WNPV0Z