На Гаваях почав вивергатися вулкан Кілауеа (відео)

10:50, 4 травня 2018
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Виверження почалося після серії землетрусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На Гавайських островах (США) почав виверження вулкан Кілауеа, з Великого острова евакуюють жителів.

В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма

Виверження почалося після серії землетрусів на острові, повідомляє Reuters.

Місцева влада розпорядилася евакуювати близько 10 тисяч жителів округу Пуна після того, як з'явилися офіційні повідомлення про викиди пари і лави. На відео та фотографіях видно, як з вулкана виходить червоний попіл, який піднімається над островом.

Нагадаємо, через виверження вулкану в Вануату чиновники розпорядилися почати масову евакуацію, проте її проведенню заважають складні погодні умови.

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