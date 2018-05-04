Погода на вихідні: в Україні очікуються дощі і грози, спека почне відступати (карта)
Завтра дощі очікуються на заході країни.
На вихідних в Україні місцями очікуються дощі і грози, у багатьох регіонах спека почне спадати.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +29°. У неділю дощ, +14°...+22°.
У Львові завтра без опадів, вночі +9°, вдень +23°. У неділю сонячно, +7°...+21°.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +30° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +26°, мінлива хмарність. У неділю вночі +9°, вдень +22°, без опадів.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +14°...+28°. У неділю до +22°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +16°, вдень +31°. У неділю +14°...+30°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю +14°...+29°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +15°, вдень +29°. У неділю сонячно, температура повітря +15°...+30°.
У Сімферополі завтра гроза, +13°...+29°. У неділю +14°...+26°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +28°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +31°. У неділю температура до +30°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +14°, вдень +31°. У неділю +13°...+30°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +20°. У неділю сонячно, вночі +3°, вдень +16°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +9°, вдень +26°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +24°. У неділю температура до +22°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде дощ, +26°, в неділю ясно, температура повітря +7° ...+24°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +28°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +27°, у неділю без опадів, температура повітря +16° ...+28°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +17°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°