Погода на вихідні: в Україні очікуються дощі і грози, спека почне відступати (карта)

Завтра дощі очікуються на заході країни.

На вихідних в Україні очікуються грози / фото УНІАН

На вихідних в Україні місцями очікуються дощі і грози, у багатьох регіонах спека почне спадати.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +29°. У неділю дощ, +14°...+22°.

У Львові завтра без опадів, вночі +9°, вдень +23°. У неділю сонячно, +7°...+21°.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, температура до +30° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +26°, мінлива хмарність. У неділю вночі +9°, вдень +22°, без опадів.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +14°...+28°. У неділю до +22°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +16°, вдень +31°. У неділю +14°...+30°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю +14°...+29°, без опадів.

Прогноз на 5 травня / УНІАН

Прогноз на 6 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +15°, вдень +29°. У неділю сонячно, температура повітря +15°...+30°.

У Сімферополі завтра гроза, +13°...+29°. У неділю +14°...+26°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +28°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +31°. У неділю температура до +30°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +14°, вдень +31°. У неділю +13°...+30°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +20°. У неділю сонячно, вночі +3°, вдень +16°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +9°, вдень +26°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень до +23°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +24°. У неділю температура до +22°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде дощ, +26°, в неділю ясно, температура повітря +7° ...+24°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +28°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +27°, у неділю без опадів, температура повітря +16° ...+28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.