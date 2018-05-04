Літо в Україні буде спекотним і посушливим - Укргідрометцентр

14:09, 4 травня 2018
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У літні місяці очікується температура повітря вище за норму на 1-1,5 градуса на всій території країни.

Літо в Україні буде спекотним / УНІАН
Літо в Україні буде спекотним / УНІАН

Український гідрометцентр прогнозує посушливе і спекотне літо з високим рівнем пожежної небезпеки на території країни.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +30° (карта)

Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Кількість опадів у літній період ми очікуємо переважно менше норми. Разом з цим - велика нерівномірність випадання опадів, зростає кількість і тривалість періодів посушливої та спекотної погоди. Вже сьогодні у більшості регіонів країни почалася ґрунтова посуха. Таким чином протягом всього літнього періоду виникнення надзвичайних пожежних ситуацій на всій території країни можна вважати гарантованим", - сказав Кульбіда.

Він також зазначив, що в літні місяці очікується температура повітря вище за норму на 1-1,5 градуса на всій території країни.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями очікуються дощі і грози, в багатьох регіонах спека почне спадати.

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