Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках

15:10, 4 травня 2018
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Існує ймовірність підтоплення.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН
На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 4-5 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче Розльот (Чернігівська обл.) зберігатиметься, а на Сеймі (Сумська обл.) очікується перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів).

Також на Верхньому Дніпрі у Чернігівській області (ділянка Неданчичі -Дніпровське) продовжиться формування максимумів водопілля зі збереженням затоплення заплави та досягнутих небезпечних відміток.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями очікуються дощі і грози, у багатьох регіонах спека почне спадати.

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