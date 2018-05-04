Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках
Існує ймовірність підтоплення.
Протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.
Літо в Україні буде спекотним і посушливим - Укргідрометцентр
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, 4-5 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче Розльот (Чернігівська обл.) зберігатиметься, а на Сеймі (Сумська обл.) очікується перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів).
Також на Верхньому Дніпрі у Чернігівській області (ділянка Неданчичі -Дніпровське) продовжиться формування максимумів водопілля зі збереженням затоплення заплави та досягнутих небезпечних відміток.
Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями очікуються дощі і грози, у багатьох регіонах спека почне спадати.
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