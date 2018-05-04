Літня спека у травні: погода в Києві встановила новий температурний рекорд
Учора у столиці стовпчик термометра піднявся до +30,2°.
Учора, 3 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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Так, після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°, що на 1,4° вище попереднього максимуму 1934 року. Середньодобова температура також перевищила на 0,8° історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°.
Крім того, ніч на 4 травня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,3°, що на 0,8° тепліше, ніж це було у 1934 році.
В обсерваторії зазначають, що українцям потрібно готуватись до спекотного літа.
Нагадаємо, Український гідрометцентр прогнозує посушливе і спекотне літо з високим рівнем пожежної небезпеки на території країни.
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