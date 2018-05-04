Повінь у Кенії вже забрала життя понад сотні людей (відео)

Сильні зливи зробили непроїзними дороги.

Повінь у Кенії забрала життя понад сотні людей.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Повінь забирає все більше життів. Сильні зливи зробили непроїзними дороги. Люди за допомогою мотузок рятують із машин тих, хто таки намагається ними проїхати.

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В інших затоплених районах селян цілими сім'ями евакуюють гелікоптерами військові. До того ж, влада побоюється спалаху холери та малярії в охоплених паводком регіонах.

Як повідомляв УНІАН, у Сомалі півмільйона людей постраждали в результаті повеней.