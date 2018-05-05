На Гавайських островах зафіксували найпотужніший землетрус за останні 40 років (відео)

08:53, 5 травня 2018
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Внаслідок землетрусу, близько 14 тисяч жителів острова залишилися без світла.

На Гававях стався потужний землетрус / earthquake.usgs.gov
На Гававях стався потужний землетрус / earthquake.usgs.gov

У 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів. 

Про це повідомили у Національній геологічній службі США.  Землетрус стався на глибині 5 кілометрів.

На Балі стався потужний землетрус

У відомстві зазначили, що землетрус стався майже на тому ж місці, що й 7,1-бальний землетрус 1975 року, який уніс життя людей, і є найпотужнішим з тих часів.

Як повідомляє CNN, близько 14 тисяч жителів острова залишилися без світла. За неофіційними даними, пошкоджено деякі будівлі.

Видання зазначає, що, незважаючи на досить сильні поштовхи, загрози цунамі немає.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа, з Великого острова евакуюють жителів.

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