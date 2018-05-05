Прогноз погоди на 6 травня: сонячно, але сильна спека почне відступати
За словами Діденко, на Півдні та Сході країни 6 травня ще залишатиметься гаряче сухе повітря, +26+32 градуси.
Погода в Україні у неділю, 6 травня очікується по-весняному теплою та сонячною майже у всіх регіонах. Лише у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях можливі короткочасні грозові дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"У неділю, 6 травня, спека відступить, підібгавши хвоста, із Заходу, Півночі та Центру, вдень +21+27 градусів. Послаблення спеки прийде із локальними грозовими дощами", - зазначила вона.
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За словами Діденко, на Півдні та Сході країни 6 травня ще залишатиметься гаряче сухе повітря, +26+32 градуси. Проте, саме у неділю можна буде найсильніше відчути наближення зміни погоди, а саме спадання сильної спеки.
"У столиці спека "з'їде" до +23 градусів. Короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром також ймовірні", – підсумувала синоптик.
Прогноз погоди на суботу, 5 травня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +21…+23
Суми – +23…+25
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +22…+24
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +17°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°