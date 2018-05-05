Прогноз погоди на 6 травня: сонячно, але сильна спека почне відступати

За словами Діденко, на Півдні та Сході країни 6 травня ще залишатиметься гаряче сухе повітря, +26+32 градуси.

Прогноз погоди на 6 травня / фото УНІАН

Погода в Україні у неділю, 6 травня очікується по-весняному теплою та сонячною майже у всіх регіонах. Лише у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях можливі короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У неділю, 6 травня, спека відступить, підібгавши хвоста, із Заходу, Півночі та Центру, вдень +21+27 градусів. Послаблення спеки прийде із локальними грозовими дощами", - зазначила вона.

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За словами Діденко, на Півдні та Сході країни 6 травня ще залишатиметься гаряче сухе повітря, +26+32 градуси. Проте, саме у неділю можна буде найсильніше відчути наближення зміни погоди, а саме спадання сильної спеки.

"У столиці спека "з'їде" до +23 градусів. Короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром також ймовірні", – підсумувала синоптик.

Прогноз погоди на суботу, 5 травня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +21…+23

Суми – +23…+25

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +22…+24