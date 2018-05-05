Вчорашня температура в Києві побила рекорд 1911 року

21:14, 5 травня 2018
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Після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року.

фото УНИАН
Після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С \ фото УНІАН

4 травня у Києві було зафіксовано черговий рекорд максимальної температури повітря.

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За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня стовпчик термометра піднявся до позначки +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року, передає Українська правда.

У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,3°С  історичне значення 1934 року. Вона становила  +22,8°С.

Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня в Києві також було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30°С.

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