ДСНС попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Києві

За даними Укргідрометцентру, подібний рівень пожежної небезпеки буде переважати по усій Україні.

У Києві очікується максимальний рівень пожежної небезпеки / фото УНІАН

Протягом 6-8 травня у Києві та Київській області буде переважати надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

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Про це повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Київській області. Зазначається, що за даними УкрГідрометцентру подібний рівень пожежної безпеки буде переважати по усій Україні.

Нагадаємо, 4 травня у Києві було зафіксовано черговий рекорд максимальної температури повітря.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня стовпчик термометра піднявся до позначки +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року.