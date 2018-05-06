Прогноз погоди на 7 травня: по всій Україні очікуються дощі

17:04, 6 травня 2018
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За прогнозами синоптиків подекуди в Україні вночі буде +6.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Погода в Україні у понеділок, 7 травня. На території України очікується дощова погода. На Заході температура впаде до +16...+18, а уночі – +6...+8 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень пройдуть дощі у всіх областях України. На Сході температура не буде холодніше за +20 градусів, на відміну від Заходу.

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"Від Сумщини через Кропивницький до Одещини туди-сюди даватиме дощики. Від пари крапель до зливи з грозою", – зазначає синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Також вона додала, що "температура знизиться на Заході, Півночі та у Центрі".

У Київ також ідуть похолодання, температура становитиме вдень +21...+23 градусів.

Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.

Прогноз погоди на суботу, 7 травня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +18…+20

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +21…+23

Прогноз погоди на неділю, 7 травня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на неділю, 7 травня, від Укргідрометцентру
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