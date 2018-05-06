Прогноз погоди на 7 травня: по всій Україні очікуються дощі
За прогнозами синоптиків подекуди в Україні вночі буде +6.
Погода в Україні у понеділок, 7 травня. На території України очікується дощова погода. На Заході температура впаде до +16...+18, а уночі – +6...+8 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень пройдуть дощі у всіх областях України. На Сході температура не буде холодніше за +20 градусів, на відміну від Заходу.
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"Від Сумщини через Кропивницький до Одещини туди-сюди даватиме дощики. Від пари крапель до зливи з грозою", – зазначає синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Також вона додала, що "температура знизиться на Заході, Півночі та у Центрі".
У Київ також ідуть похолодання, температура становитиме вдень +21...+23 градусів.
Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.
Прогноз погоди на суботу, 7 травня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +18…+20
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +21…+23
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+30°... +18°
-
Луцьк+28°... +17°
-
Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+30°... +17°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+27°... +17°