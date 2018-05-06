"Грози, місцями град та шквали": у чотирьох областях сьогодні погіршиться погода

17:28, 6 травня 2018
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Негода очікується у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

7 травня очікуються дощі / фото УНІАН
7 травня очікуються дощі / фото УНІАН

У чотирьох областях України до кінця доби 6 травня очікують грози, місцями град та сильний вітер.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ДержНС. "В найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 травня у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 19-24 м/с", - наголосили у відомстві.

Прогноз погоди на 6 травня: сонячно, але сильна спека почне відступати

Раніше повідомлялося, що 7 травня на території України очікується дощова погода.

Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.

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