В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до +29° (карта)

08:03, 7 травня 2018
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Найспекотніша погода очікується на півдні країни.

В Україні сьогодні практично без опадів / фото УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 травня в Україні практично без опадів, температура до +29°.

На сході практично без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +23°. У центрі також без опадів, температура до +27°.

Прогноз на 7 травня / УНІАН
Прогноз на 7 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 травня – Овсій. Щоб не чіплялася мука, народ молився і вмивався святою водою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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