У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +23°

У столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 7 травня, у столиці пройде дощ, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер північно-східний, до 6,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:28, а зайде у 20:21.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Україні практично без опадів, температура до +29°.

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