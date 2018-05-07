Погода на тиждень: в Україні спаде спека, практично без опадів (карта)
Опади очікуються на заході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
В Україні сьогодні практично без опадів, місцями температура до +29° (карта)
У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні та сході до +29°, в інших регіонах до +27°.
У вівторок, 8 травня, в Україні практично без опадів. На півночі та в центрі до +28°.
У середу, 9 травня, без опадів. Найтепліше буде на сході та в центрі - до +27°. В інших регіонах до +26°.
У четвер місцями очікуються дощі. Вночі по країні +7°...+13°, вдень на заході до +26°.
У п'ятницю без опадів. На півдні до +25°, в інших регіонах до +24°.
12 і 13 травня в Україні без опадів. У суботу вночі прохолодніше буде на півдні - до +7°, на решті території +8°...+12°. Вдень температура по країні +20°...+24°. У неділю вночі на сході та півдні до +9°, вдень в Україні від +21° до +25°.
Народний прогноз
7 травня – Овсій. Щоб не чіплялася мука, народ молився і вмивався святою водою. 8 травня – Марк Ключник. Так прозвали святого бо, як вважали, що у нього є ключі, якими він відчиняє небо і випускає дощ.
9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранню картоплю, і відповідно, горох.
10 травня – Семен. У всіх регіонах Русі починалася оранка. 11 травня – Березосык. Ті, хто страждав весняними лихоманками, у цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.
12 травня – Дев'ять Цілителів. Обов'язковим ритуалом цього дня було прочитання змови від дев'яти напастей. 13 травня – Яків Теплий. У цей день закінчувалися всі сватівські справи. Травень був несприятливим місяцем для весіль. Теплий вечір і зоряна ніч віщують гарний урожай.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +17°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°