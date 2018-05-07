Погода на тиждень: в Україні спаде спека, практично без опадів (карта)

Опади очікуються на заході країни.

Цього тижня в Україні спаде спека / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

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У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні та сході до +29°, в інших регіонах до +27°.

Прогноз на 7 травня / УНІАН

У вівторок, 8 травня, в Україні практично без опадів. На півночі та в центрі до +28°.

Прогноз на 8 травня / УНІАН

У середу, 9 травня, без опадів. Найтепліше буде на сході та в центрі - до +27°. В інших регіонах до +26°.

Прогноз на 9 травня / УНІАН

У четвер місцями очікуються дощі. Вночі по країні +7°...+13°, вдень на заході до +26°.

Прогноз на 10 травня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На півдні до +25°, в інших регіонах до +24°.

Прогноз на 11 травня / УНІАН

12 і 13 травня в Україні без опадів. У суботу вночі прохолодніше буде на півдні - до +7°, на решті території +8°...+12°. Вдень температура по країні +20°...+24°. У неділю вночі на сході та півдні до +9°, вдень в Україні від +21° до +25°.

Прогноз на 12 травня / УНІАН

Прогноз на 13 травня / УНІАН

Народний прогноз

7 травня – Овсій. Щоб не чіплялася мука, народ молився і вмивався святою водою. 8 травня – Марк Ключник. Так прозвали святого бо, як вважали, що у нього є ключі, якими він відчиняє небо і випускає дощ.

9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранню картоплю, і відповідно, горох.

10 травня – Семен. У всіх регіонах Русі починалася оранка. 11 травня – Березосык. Ті, хто страждав весняними лихоманками, у цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.

12 травня – Дев'ять Цілителів. Обов'язковим ритуалом цього дня було прочитання змови від дев'яти напастей. 13 травня – Яків Теплий. У цей день закінчувалися всі сватівські справи. Травень був несприятливим місяцем для весіль. Теплий вечір і зоряна ніч віщують гарний урожай.

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