Черкаси засипало потужним градом (відео)

10:17, 7 травня 2018
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До України прийшли дощі з похолоданням.

Деякі райони Черкас засипало потужним градом / фото donday.ru
Деякі райони Черкас засипало потужним градом / фото donday.ru

До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Так, у Черкасах увечері неділі пройшов сильний дощ з градом.

Жителі міста знімали, як землю вкрили льодяні кульки, діаметром у декілька сантиметрів. 

Відео: Facebook Александр Постол

Відео: YouTube Анатолій Бабак

Раніше повідомлялося, що у чотирьох областях очікується погіршення погоди.

Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.

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