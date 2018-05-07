Черкаси засипало потужним градом (відео)

До України прийшли дощі з похолоданням.

Деякі райони Черкас засипало потужним градом / фото donday.ru

До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Так, у Черкасах увечері неділі пройшов сильний дощ з градом.

Жителі міста знімали, як землю вкрили льодяні кульки, діаметром у декілька сантиметрів.

Відео: Facebook Александр Постол

Відео: YouTube Анатолій Бабак

Раніше повідомлялося, що у чотирьох областях очікується погіршення погоди.

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