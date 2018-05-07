Синоптики розповіли, яким буде травень та літо в Україні (відео)
Травень утримуватиме температуру в межах 25-30 градусів тепла. І цю теплінь час від часу перебиватимуть опади.
Травень 2018 року почався із захмарної позначки в 30 градусів тепла. Ніч проти 2 травня стала найтеплішою за 137 років. В Україні цього тижня було спекотніше, ніж в північних країнах Африки.
Як повідомляється у сюжеті ТСН.Тиждень, для тих, хто любить теплішу воду, купальний сезон розпочнеться за тиждень, кажуть синоптики.
У Києві завтра без опадів, температура до +27°
Природа, тим часом не знає, як реагувати на такі аномалії: квіти позацвітали раніше, плодові дерева вже скидають свій цвіт.
Травень утримуватиме температуру в межах 25-30 градусів тепла. І цю теплінь час від часу перебиватимуть опади. Але місяць нагріє повітря десь на 2 градуси більше за багаторічні значення. Літо теж буде спекотнішим, ніж зазвичай на 2-3 градуси. Такі розрахунки дали синоптики Укргідрометцентру.
«Аномалії відбуваються по всьому світу. На півночі Індії пилова буря з блискавками вбила 125 людей. Вітер шпурляв пісок, каміння, дроти та гілки дерев. Такі бурі там бувають у літній період, проте стількох людських жертв від них ще не було. На Гаваях місцеві страшаться рожевої хмари, яку красиво і загрозливо викидає вулкан Кілауеа. Лава перекрила дороги, тисячі людей евакуйовують. Наразі оголошено надзвичайний стан», – зазначається в сюжеті.
Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.
Українцям синоптики обіцяють, що спекотні літні дні поступляться невеликими дощам по всій Україні. Стовпчик термометра опуститься до комфортнішої для весни позначки +20-25 градусів тепла. Але прохолоднiші дні на кінець травня нам віщує народна прикмета: якщо початок травня теплий, то кінець буде холодним.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +17°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°