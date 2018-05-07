Синоптики розповіли, яким буде травень та літо в Україні (відео)

Травень утримуватиме температуру в межах 25-30 градусів тепла. І цю теплінь час від часу перебиватимуть опади.

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Травень 2018 року почався із захмарної позначки в 30 градусів тепла. Ніч проти 2 травня стала найтеплішою за 137 років. В Україні цього тижня було спекотніше, ніж в північних країнах Африки.

Як повідомляється у сюжеті ТСН.Тиждень, для тих, хто любить теплішу воду, купальний сезон розпочнеться за тиждень, кажуть синоптики.

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Природа, тим часом не знає, як реагувати на такі аномалії: квіти позацвітали раніше, плодові дерева вже скидають свій цвіт.

Травень утримуватиме температуру в межах 25-30 градусів тепла. І цю теплінь час від часу перебиватимуть опади. Але місяць нагріє повітря десь на 2 градуси більше за багаторічні значення. Літо теж буде спекотнішим, ніж зазвичай на 2-3 градуси. Такі розрахунки дали синоптики Укргідрометцентру.

«Аномалії відбуваються по всьому світу. На півночі Індії пилова буря з блискавками вбила 125 людей. Вітер шпурляв пісок, каміння, дроти та гілки дерев. Такі бурі там бувають у літній період, проте стількох людських жертв від них ще не було. На Гаваях місцеві страшаться рожевої хмари, яку красиво і загрозливо викидає вулкан Кілауеа. Лава перекрила дороги, тисячі людей евакуйовують. Наразі оголошено надзвичайний стан», – зазначається в сюжеті.

Детальніше про прогноз погоди на 9 травня в Україні.

Українцям синоптики обіцяють, що спекотні літні дні поступляться невеликими дощам по всій Україні. Стовпчик термометра опуститься до комфортнішої для весни позначки +20-25 градусів тепла. Але прохолоднiші дні на кінець травня нам віщує народна прикмета: якщо початок травня теплий, то кінець буде холодним.