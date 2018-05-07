Через виверження вулкану на Гавайських островах зруйновано близько 30 будинків - ЗМІ
Лава вже поширилася на площу в 36 тис. кв. метрів, і прогнозів, коли може припинитися виверження, поки немає.
На Гавайських островах через виверження вулкану Кілауеа що спричинив землетруси та потоки лави, в поселенні Лейлані-Естейтс було зруйновано близько 30 будинків.
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Як повідомляє Reuters, було евакуйовано понад 1700 людей. Зазначається, що з тріщин в землі постійно вивергається лава та виходить отруйний газ.
Лава вже поширилася на 36 тис. кв. метрів, хоча її швидкість є повільною. Поки немає прогнозів, коли може припинитися виверження.
«У системі ще є магма. Поки вона там є, виверження триватиме», - заявив вулканолог геологічної служби США Венді Стовалл.
***Кілауеа розташований на схилі вищого вулкана Мауна-Лоа і має висоту 1247 метрів над рівнем моря. Однак, якщо врахувати, що він знаходиться на дні Тихого океану, то висота Кілауеа складає близько 6800 метрів.
Вулкан за історію спостережень вивергався безліч разів. Перше задокументоване велике виверження сталося в 1790 році, останнім за часом виверження почалося 3 січня 1983 року. У фазу нової інтенсивної активності вулкан вступив 6 березня 2011 року.
Гавайська обсерваторія попередила про його нове виверження в квітні цього року.
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