У Києві почалося метеорологічне літо

17:38, 7 травня 2018
595
0

За даними обсерваторії, настання метеорологічного літа убезпечує киян від весняних заморозків.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

За даними спостережень метеостанції, середньодобова температура повітря у столиці з 29 квітня перевищує +15°, що знаменує початок метеорологічного літа.

Метеорологічна весна, яка почалася 24 березня і тривала лише 36 днів, закінчилась, передає Центральна геофізична лабораторія ім. Срезневського.

У Києві завтра без опадів, температура до +27°

Зазначається, що за цей короткий період у столиці сім днів виявились вже літніми із середньодобовою температурою вище +15°.

"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 16 днів раніше від середньостатистичних показників. Найраніше за 137 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, 8 та 9 травня, у Дні пам’яті та примирення, погода буде нестійкою, з періодичними грозовими дощами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +32° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +32° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень до +27° У Києві завтра без опадів, вдень до +27°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +31° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +31° (відеопрогноз)
В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб
Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео) Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
96 %
765 мм
4.1 м/с
98 %
Стрічка новин