У Києві почалося метеорологічне літо
За даними обсерваторії, настання метеорологічного літа убезпечує киян від весняних заморозків.
За даними спостережень метеостанції, середньодобова температура повітря у столиці з 29 квітня перевищує +15°, що знаменує початок метеорологічного літа.
Метеорологічна весна, яка почалася 24 березня і тривала лише 36 днів, закінчилась, передає Центральна геофізична лабораторія ім. Срезневського.
У Києві завтра без опадів, температура до +27°
Зазначається, що за цей короткий період у столиці сім днів виявились вже літніми із середньодобовою температурою вище +15°.
"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 16 днів раніше від середньостатистичних показників. Найраніше за 137 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, 8 та 9 травня, у Дні пам’яті та примирення, погода буде нестійкою, з періодичними грозовими дощами.
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