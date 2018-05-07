У Києві почалося метеорологічне літо

За даними обсерваторії, настання метеорологічного літа убезпечує киян від весняних заморозків.

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За даними спостережень метеостанції, середньодобова температура повітря у столиці з 29 квітня перевищує +15°, що знаменує початок метеорологічного літа.

Метеорологічна весна, яка почалася 24 березня і тривала лише 36 днів, закінчилась, передає Центральна геофізична лабораторія ім. Срезневського.

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Зазначається, що за цей короткий період у столиці сім днів виявились вже літніми із середньодобовою температурою вище +15°.

"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 16 днів раніше від середньостатистичних показників. Найраніше за 137 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, 8 та 9 травня, у Дні пам’яті та примирення, погода буде нестійкою, з періодичними грозовими дощами.