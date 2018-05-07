Синоптик попередила про різке погіршення погоди у Києві та області (карти)

20:17, 7 травня 2018
862
0

У столиці вже здійнявся сильний вітер, очікується гроза.

У Києві очікується гроза / фото УНІАН
У Києві очікується гроза / фото УНІАН

У понеділок, 7 травня, ввечері у Київській області очікуються грози, можливий навіть град.

Потужні зливи з градом пройшли вже у центральних та південних областях, нині негода насувається на Київщину, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У Києві почалося метеорологічне літо

"Смуга з Сумщини через Полтавщину, Черкащину аж до півдня містить зливи, грози і навіть град. Зона нестійкої атмосфери рухається до Київщини. Кияни та мешканці прилеглих районів, незабаром - велика ймовірність грозової зливи та навіть подекуди граду. При грозі можливий рвучкий вітер", - радить синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у вівторок, 8 травня у столиці без опадів, температура до +27°.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин