Синоптик попередила про різке погіршення погоди у Києві та області (карти)

У столиці вже здійнявся сильний вітер, очікується гроза.

У Києві очікується гроза / фото УНІАН

У понеділок, 7 травня, ввечері у Київській області очікуються грози, можливий навіть град.

Потужні зливи з градом пройшли вже у центральних та південних областях, нині негода насувається на Київщину, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"Смуга з Сумщини через Полтавщину, Черкащину аж до півдня містить зливи, грози і навіть град. Зона нестійкої атмосфери рухається до Київщини. Кияни та мешканці прилеглих районів, незабаром - велика ймовірність грозової зливи та навіть подекуди граду. При грозі можливий рвучкий вітер", - радить синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у вівторок, 8 травня у столиці без опадів, температура до +27°.

фото facebook.com/tala.didenko