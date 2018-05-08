В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +28° (карта)

08:04, 8 травня 2018
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Дощі очікуються на заході і півдні.

Сьогодні місцями очікуються дощі / live4fun.ru
Сьогодні місцями очікуються дощі / live4fun.ru

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +28°.

Погода на тиждень: в Україні спаде спека, практично без опадів (карта)

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +24°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +26°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +28°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

Прогноз на 8 травня / УНІАН
Прогноз на 8 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 травня – Марк Ключник. Так прозвали святого бо, як вважали, що у нього є ключі, якими він відчиняє небо і випускає дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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