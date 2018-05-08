У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +27°

08:30, 8 травня 2018
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Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 8 травня у столиці без опадів, температура до +27°.

Погода на тиждень: в Україні спаде спека, практично без опадів (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер східний та північно-східний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:23, а зайде у 20:26.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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