Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:37, 8 травня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 8 травня, по всій Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +28° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

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