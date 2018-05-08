Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 8 травня, по всій Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.