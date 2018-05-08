Потужна злива затопила острів на південному сході Китаю

10:51, 8 травня 2018
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На острові Сяменьдао через дощ порушилося транспортне сполучення.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сильна злива затопила міський округ Сямень в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.

У Кенії в результаті повеней постраждали 210 тисяч осіб

Про це повідомляє Сіньхуа.

Так, через дощ частина доріг на острові Сяменьдао виявилася затоплена, транспортне сполучення порушилося.

Відзначається, що компетентні служби вживають термінових заходів з евакуації населення та ліквідації скупчень води.

Нагадаємо, близько 500 тисяч осіб постраждали в результаті повеней в Сомалі.

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