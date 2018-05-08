Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

Існує ймовірність підтоплення.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Протягом 8-10 травня на річках України очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 8-9 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче села Розльоти (Чернігівська обл.), у пониззі Сейму (Сумська обл.) зберігатиметься перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів).

Також 8-10 травня на Десні нижче Розльотів та у нижній течії Сейму відбуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток (Чернігівська, Сумська обл.).

Нагадаємо, 8 травня по всій Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.