Повінь затопила Анкару (відео)

13:00, 8 травня 2018
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Шестеро осіб отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Столиця Туреччини Анкара постраждала від найсильнішої за останні 500 років повені, викликаної сильними дощами.

Потужна злива затопила острів на південному сході Китаю

Дощі в місті тривали протягом усіх вихідних, передає Euronews.

Рух транспорту ускладнено, а часто і неможливо. У деяких кварталах міста селеві потоки захопили за собою не тільки легкові автомобілі, але і важкі вантажівки. У результаті пошкоджені або втрачені безповоротно близько сотні машин.

Зазначається, що від удару стихії найбільше постраждав столичний район Мамак. Вода затопила тут перші поверхи багатьох будинків і будівель, поранення отримали 6 осіб.

Нагадаємо, через сильні зливи в індійському штаті Андхра-Прадеш загинули 11 осіб.

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