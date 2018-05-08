Повінь затопила Анкару (відео)
Шестеро осіб отримали травми.
Столиця Туреччини Анкара постраждала від найсильнішої за останні 500 років повені, викликаної сильними дощами.
Потужна злива затопила острів на південному сході Китаю
Дощі в місті тривали протягом усіх вихідних, передає Euronews.
Рух транспорту ускладнено, а часто і неможливо. У деяких кварталах міста селеві потоки захопили за собою не тільки легкові автомобілі, але і важкі вантажівки. У результаті пошкоджені або втрачені безповоротно близько сотні машин.
Зазначається, що від удару стихії найбільше постраждав столичний район Мамак. Вода затопила тут перші поверхи багатьох будинків і будівель, поранення отримали 6 осіб.
Severe flash flooding in #Ankara #Turkey this afternoon 5th May. Homes and businesses flooded widely. Report; severe weather Turkey; #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/eV3vVGJLia— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 5 травня 2018 р.
Нагадаємо, через сильні зливи в індійському штаті Андхра-Прадеш загинули 11 осіб.
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