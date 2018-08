Повінь затопила Анкару (відео)

Столиця Туреччини Анкара постраждала від найсильнішої за останні 500 років повені, викликаної сильними дощами.

Дощі в місті тривали протягом усіх вихідних, передає Euronews.

Рух транспорту ускладнено, а часто і неможливо. У деяких кварталах міста селеві потоки захопили за собою не тільки легкові автомобілі, але і важкі вантажівки. У результаті пошкоджені або втрачені безповоротно близько сотні машин.

Зазначається, що від удару стихії найбільше постраждав столичний район Мамак. Вода затопила тут перші поверхи багатьох будинків і будівель, поранення отримали 6 осіб.

