Буря, три хвилі дощів та температурні гойдалки: якою буде погода в травні в Україні
Температура, за словами синоптика, трохи знизиться у порівнянні з рекордною спекою в перший тиждень травня.
Рекордно спекотна погода, яка спостерігалася в Україні в перших числах травня, повинна знизитися.
Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, до 12 травня буде комфортна температура до +20 градусів, передає "Апостроф".
Синоптик попередила про різке погіршення погоди у Києві та області (карти)
"Денна температура з 12 по 16 травня також буде близько +17-20 градусів. І це не та спека, яка була тиждень тому. З 16 по 24 травня також буде комфортна температура – 21-24 градуси тепла, а в окремих регіонах стовпчик термометра підніметься до 26-ти градусів", - прогнозує синоптик.
При цьому Горбань також повідомляє, що 25-28 травня температура може знизитися до 15-17 градусів. Ці дні будуть найхолоднішими в травні.
Крім того, до кінця травня в Україні прораховується три хвилі дощів.
"На 8-9 травня за розрахунками стоять буря і дощ. Так, у Черкаській області пройшов сильний град. Як я і прогнозував, це перша хвиля циклону. Другий підхід циклону з дощами очікується з 12 по 15 травня. Потім суха погода прораховується з 16 по 24 травня, а з 25 по 28 травня буде похолодання з рясним дощем", - сказав синоптик.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах України збережеться тепла погода.
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