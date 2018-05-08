Буря, три хвилі дощів та температурні гойдалки: якою буде погода в травні в Україні

Температура, за словами синоптика, трохи знизиться у порівнянні з рекордною спекою в перший тиждень травня.

Рекордної спеки в травні, за словами синоптика, більше не буде / фото УНІАН

Рекордно спекотна погода, яка спостерігалася в Україні в перших числах травня, повинна знизитися.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, до 12 травня буде комфортна температура до +20 градусів, передає "Апостроф".

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"Денна температура з 12 по 16 травня також буде близько +17-20 градусів. І це не та спека, яка була тиждень тому. З 16 по 24 травня також буде комфортна температура – 21-24 градуси тепла, а в окремих регіонах стовпчик термометра підніметься до 26-ти градусів", - прогнозує синоптик.

При цьому Горбань також повідомляє, що 25-28 травня температура може знизитися до 15-17 градусів. Ці дні будуть найхолоднішими в травні.

Крім того, до кінця травня в Україні прораховується три хвилі дощів.

"На 8-9 травня за розрахунками стоять буря і дощ. Так, у Черкаській області пройшов сильний град. Як я і прогнозував, це перша хвиля циклону. Другий підхід циклону з дощами очікується з 12 по 15 травня. Потім суха погода прораховується з 16 по 24 травня, а з 25 по 28 травня буде похолодання з рясним дощем", - сказав синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах України збережеться тепла погода.