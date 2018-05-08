Потужна злива затопила Черкаси (відео)

14:24, 8 травня 2018
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Більшість вулиць міста була затоплена водою.

Наслідки зливи у Черкасах / www.facebook.com / Рома Зайцев
Наслідки зливи у Черкасах / www.facebook.com / Рома Зайцев

Учора, 7 травня, сильна злива затопила Черкаси.

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Більшість вулиць міста була затоплена водою, повідомляє "Вікка".

Зазначається, що традиційно через те, що зливові каналізації не розраховані на велику кількість опадів, дороги і тротуари Черкас повністю потонули у воді. Світлинами потопу жителі міста діляться у соцмережах.

Нагадаємо, протягом 8-10 травня на річках України очікується підвищення рівнів води.

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