Потужна злива затопила Черкаси (відео)

Більшість вулиць міста була затоплена водою.

Наслідки зливи у Черкасах / www.facebook.com / Рома Зайцев

Учора, 7 травня, сильна злива затопила Черкаси.

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Більшість вулиць міста була затоплена водою, повідомляє "Вікка".

Зазначається, що традиційно через те, що зливові каналізації не розраховані на велику кількість опадів, дороги і тротуари Черкас повністю потонули у воді. Світлинами потопу жителі міста діляться у соцмережах.

Нагадаємо, протягом 8-10 травня на річках України очікується підвищення рівнів води.