В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози та сильний вітер

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Українців попереджають про грозу / фото УНІАН

Протягом 8-9 травня у багатьох областях України очікуються грози та сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У другій половині дня 8 травня та протягом доби 9 травня у південних, західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +28°.