Погода на 9 травня: в Україні місцями пройдуть дощі, на сході температура до +27° (відеопрогноз)

16:30, 8 травня 2018
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Місцями очікуються грози.

На 9 травня українцям обіцяють дощі / Фото daynews.com.ua
На 9 травня українцям обіцяють дощі / Фото daynews.com.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози та сильний вітер

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +23°.

На заході України практично без опадів. Температура до +27°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +25°.

За народним прогнозом, 9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранню картоплю, і відповідно, горох.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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