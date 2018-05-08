У Києві завтра без опадів, температура до +26°

У столиці завтра буде практично безхмарно.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 травня у столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер східний та північно-східний, до 5,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:21, зайде о 20:27.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.