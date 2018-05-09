В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

Опадів не очікується на сході і в центрі країни.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

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На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +23°.

На заході України практично без опадів. Температура до +27°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +25°.

Прогноз на 9 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранню картоплю, і відповідно, горох.

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