В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

08:12, 9 травня 2018
847
0

Опадів не очікується на сході і в центрі країни.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 9 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози та сильний вітер

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +23°.

На заході України практично без опадів. Температура до +27°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +25°.

Прогноз на 9 травня / УНІАН
Прогноз на 9 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 травня – Глафіра Горошниця. Городники садили ранню картоплю, і відповідно, горох.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)
У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео) У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин